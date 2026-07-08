Duplantis kritik mot IOK: ”Tajmingen är konstig”

Den svenska stavhoppsstjärnan Armand Duplantis är kritisk till att Internationella Olympiska Kommittén välkomnar ryska idrottare tillbaka till spelen med start i Los Angeles 2028. Till SVT Sport säger han att tajmingen är konstig och att Rysslands attacker mot Ukraina fortsätter som vanligt.

– Det är inget som förändrats. Det blir bara sämre. Jag förstår det inte, helt ärligt.

Han är inte ensam om att ha reagerat på IOK:s beslut. Den svenska olympiska kommittén, SOK, har också kritiserat beslutet att låta ryssar tävla igen.