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Armand Duplantis. (Aurelien Morissard /AP/TT / AP)
Ryska invasionenSommar-OS 2028

Duplantis kritik mot IOK: ”Tajmingen är konstig”

Av Jacob Ruderstam
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Den svenska stavhoppsstjärnan Armand Duplantis är kritisk till att Internationella Olympiska Kommittén välkomnar ryska idrottare tillbaka till spelen med start i Los Angeles 2028. Till SVT Sport säger han att tajmingen är konstig och att Rysslands attacker mot Ukraina fortsätter som vanligt.

– Det är inget som förändrats. Det blir bara sämre. Jag förstår det inte, helt ärligt.

Han är inte ensam om att ha reagerat på IOK:s beslut. Den svenska olympiska kommittén, SOK, har också kritiserat beslutet att låta ryssar tävla igen.

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Ryska invasionenSommar-OS 2028Armand DuplantisIOK, Internationella olympiska kommitténSOK, Sveriges olympiska kommittéFriidrottRyssland