Sverige bland EU-länder som vill strypa stöd till IOK

Sverige är ett av nio EU-länder vars idrottsministrar vill strypa stödet till organisationer som ger grönt ljus för ryska idrottare. Det rapporterar SVT Sport efter att Internationella olympiska kommittén (IOK) nyligen meddelat att ryska idrottare tillåts delta vid sommar-OS i USA 2028.

Jakob Forssmed (KD), socialminister med ansvar för idrottsfrågor, säger att Rysslands invasionskrig fortfarande pågår och att EU-stöd inte ska vara med och normalisera rysk aggression.

– Vi måste stå upp för Ukrainas frihet och för de värderingar som den europeiska gemenskapen vilar på, säger han till SVT Sport.