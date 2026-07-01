Alla vagnar bärgade – långt stopp i trafiken väntar

Tågstoppet mellan Göteborg och Borås kommer inte att vara löst förrän 16 juli, rapporterar flera medier. Det står klart sedan alla vagnar nu bärgats och entreprenören kunnat inspektera skadorna.

Urspårningen, som tros bero på en solkurva, kommer att ha stor påverkan på tågtrafiken mellan Stockholm och Göteborg.

– Tågen från Stockholm vänder i Alingsås och därifrån är det ersatt med buss till Göteborg. När det gäller sträckan Göteborg–Kalmar är tågen helt inställda och ersatta med buss, säger Anna Sandh, presskommunikatör på SJ till TT.