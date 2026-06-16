Allt fler elever i anpassad grundskola – oklart varför

Antalet elever i anpassad grundskola, det som tidigare hette särskola, har ökat rejält de senaste åren, skiver GP. I Göteborg har ökningen varit 77 procent sedan 2019, en av de största i landet.

Men exakt vad som ligger bakom ökningen är inte klarlagt. Tvärtom är den paradoxal, då antalet barn som föds med medicinska tillstånd som ger intellektuell funktionsnedsättning, som Downs syndrom, minskar.

Nihad Bunar, professor vid specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet, har forskat i saken, men ännu inte hittat några tydliga svar.

– Uppenbarligen behövs ett större grepp kring de här frågorna. Det är anmärkningsvärt att ingen har gjort det här tidigare. Väldigt anmärkningsvärt, säger han.