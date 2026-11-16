Open AI-chefen Sam Altman säger att han känner med Jensen Huang. Själv sparkades han av OpenAI:s styrelse 2023 – men var tillbaka som vd mindre än fem dagar senare.

AI-branschen kommer att klara sig trots oron efter Jensen Huangs avgång från Nvidia. Det säger Open AI-chefen Sam Altman på en konferens i San Francisco, rapporterar Bloomberg.

Efterfrågan är fortsatt stark och intäkterna växer, enligt Altman. Han tror också att Nvidia förblir en jätte i branschen även utan sin tidigare vd.

– Jensen har länge varit en av mina hjältar. Hjältar har brister, säger han.

Uttalandet kommer efter att Nvidia och andra AI-aktier föll tungt på Wall Street på måndagen. Samtidigt varnade den tidigare SEC-chefen Gary Gensler för att AI-bubblan kan leda till lågkonjunktur, medan Fed-chefen Kevin Warsh beskrev möjliga scenarier från högre tillväxt till färre jobb och börsfall.