Altman efter Huangs sorti: ”Hjältar har brister”
AI-branschen kommer att klara sig trots oron efter Jensen Huangs avgång från Nvidia. Det säger Open AI-chefen Sam Altman på en konferens i San Francisco, rapporterar Bloomberg.
Efterfrågan är fortsatt stark och intäkterna växer, enligt Altman. Han tror också att Nvidia förblir en jätte i branschen även utan sin tidigare vd.
– Jensen har länge varit en av mina hjältar. Hjältar har brister, säger han.
Uttalandet kommer efter att Nvidia och andra AI-aktier föll tungt på Wall Street på måndagen. Samtidigt varnade den tidigare SEC-chefen Gary Gensler för att AI-bubblan kan leda till lågkonjunktur, medan Fed-chefen Kevin Warsh beskrev möjliga scenarier från högre tillväxt till färre jobb och börsfall.
Jensen Huangs avgång från Nvidia — det gäller saken
- Jensen Huang avgick som Nvidia-vd den 12 november efter medieuppgifter om tre utomäktenskapliga relationer. En av kvinnorna misstänks av USA för att ha kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst.
- Uppgifter om Huangs relation med Megaspeed-chefen Alice Huang ledde till utredningar om misstänkt spionage och möjlig export av AI-chip till Kina.
- Nvidias styrelse uttryckte initialt förtroende för Huang men inledde en oberoende utredning; FBI och amerikanska kongressen startade egna granskningar.
- Donald Trump uttryckte stöd för Huang och försökte övertala honom att stanna, medan Nvidias styrelse meddelade att ingen återanställning är aktuell trots namninsamlingar och påtryckningar.
- Skandalen ledde till börsras för Nvidia, sänkt riktkurs från investmentbanker och väckte frågor om säkerhetsrutiner och ledarskap inom AI-branschen.
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