USA:s president Donald Trump säger att han ”inte skulle ha något emot” att Jensen Huang åter blir vd för Nvidia, rapporterar TT.

– Jag tror han har lärt sig en läxa, säger Trump och fortsätter:

– Jag tror inte att det skulle skada att ta tillbaka Jensen.

Så sent som förra veckan fick Jensen Huang lämna sin post efter avslöjanden om flera otrohetsaffärer, bland annat med en misstänkt kinesisk spion.

Enligt uppgifter är dock Jensen Huang sugen på att behålla sin post. Han ska ha diskuterat en möjlig comeback med personer i sin närmaste krets, enligt Financial Times.