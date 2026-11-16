Huang stöttas av Trump: ”Har inget emot om han fortsätter”
USA:s president Donald Trump säger att han ”inte skulle ha något emot” att Jensen Huang åter blir vd för Nvidia, rapporterar TT.
– Jag tror han har lärt sig en läxa, säger Trump och fortsätter:
– Jag tror inte att det skulle skada att ta tillbaka Jensen.
Så sent som förra veckan fick Jensen Huang lämna sin post efter avslöjanden om flera otrohetsaffärer, bland annat med en misstänkt kinesisk spion.
Enligt uppgifter är dock Jensen Huang sugen på att behålla sin post. Han ska ha diskuterat en möjlig comeback med personer i sin närmaste krets, enligt Financial Times.
Misstänkta spionhärvan — det gäller saken
- Nvidias vd Jensen Huang avgick den 12 november efter uppgifter om tre utomäktenskapliga relationer, varav en med den misstänkta kinesiska spionen Alice Huang.
- Alice Huang, som varit en av de största importörerna av Nvidia-chip till Sydostasien via bolaget Megaspeed, misstänks ha rekryterats av Beijing för att samla information om Nvidia och ha varit inblandad i smuggling av chip till Kina via Sydostasien.
- Donald Trump uttryckte stöd för Huang och uppgav att FBI utreder affären, medan demokratiska senatorer kritiserade Vita husets hantering av ärendet.
- Singapore höll Alice Huangs pass mellan juni 2025 och februari 2026 för att utreda hennes bolag, men USA ansågs inte ha bistått tillräckligt i utredningen.
- Nvidias aktie föll kraftigt efter avslöjandena och investmentbanken Baird sänkte sin riktkurs för bolaget med hänvisning till ökad osäkerhet.