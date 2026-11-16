Nvidias styrelse överväger inte att återinsätta Jensen Huang som vd, uppger en källa för CNBC. Styrelsen för heller inga samtal med honom utan har fokus på en utredning om nationell säkerhet som rör Huang, enligt källan.

Förra veckan tvingades Jensen Huang lämna vd-posten i bolaget han var med och grundade för 33 år sedan. Avgången kom efter att han erkänt otrohet och medieuppgifter om att han haft en relation med den utpekade kinesiska spionen Alice Huang.

I helgen uppgav källor för Financial Times att Huang diskuterat en återkomst till Nvidia med personer i sin närhet.

På måndagen sa Donald Trump till reportrar att han gärna ser att Jensen Huang återvänder som vd för Nvidia.