Amelies hem en hälsofara i Parishettan: ”Det kokar”

Pittoreska och charmiga på utsidan, men potentiellt direkt farliga i värmen. Många Parislägenheter har blivit i princip obeboeliga i rekordvärmen, skriver nyhetsbyrån AP.

Amelie Kenney och hennes partner Francesca bor i en billig lägenhet med utsikt över takåsar och till och med kyrkan Sacré-Cœur om hon lutar sig ut från balkongen. Men att bo högst upp i huset i 40 graders värme är plågsamt, säger 23-åringen.

– Det bara kokar hela eftermiddagen och det är omöjligt att få andrum, säger hon.

Ungefär tre av fyra tak i Paris har ett slags zinktäcke som ger den karaktäristiska grå färgen. Zink är hållbart, formbart och kan återvinnas – men absorberar också värme. En studie efter rekordvärmeböljan 2003 visade att risken för värmerelaterade dödsfall var fyra gånger högre i Paris vindslägenheter än i andra bostäder.