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Amelie Kenney och hennes partner Francesca Pilia. (John Leicester /AP/TT)
Extremvädret i Europa

Amelies hem en hälsofara i Parishettan: ”Det kokar”

Av Ebba Örn
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Pittoreska och charmiga på utsidan, men potentiellt direkt farliga i värmen. Många Parislägenheter har blivit i princip obeboeliga i rekordvärmen, skriver nyhetsbyrån AP.

Amelie Kenney och hennes partner Francesca bor i en billig lägenhet med utsikt över takåsar och till och med kyrkan Sacré-Cœur om hon lutar sig ut från balkongen. Men att bo högst upp i huset i 40 graders värme är plågsamt, säger 23-åringen.

– Det bara kokar hela eftermiddagen och det är omöjligt att få andrum, säger hon.

Ungefär tre av fyra tak i Paris har ett slags zinktäcke som ger den karaktäristiska grå färgen. Zink är hållbart, formbart och kan återvinnas – men absorberar också värme. En studie efter rekordvärmeböljan 2003 visade att risken för värmerelaterade dödsfall var fyra gånger högre i Paris vindslägenheter än i andra bostäder.

Omni förklararVärmeböljan över kontinenten: Är detta Europas nya sommar?

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En annan studie visade att Paris hade den högsta risken för värmerelaterade dödsfall av 30 europeiska huvudstäder
AP  · Ofta betalvägg

Värmeböljan i Europa — det gäller saken

  • En extrem värmebölja har drabbat stora delar av Europa med röda varningar i bland annat Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien.
  • Frankrike har noterat två dygn i rad med de högsta medeltemperaturerna någonsin, och halva landet har uppmätt 40 grader under värmeböljan.
  • Värmen har lett till att tusentals skolor stängt eller anpassat sina scheman i Frankrike och Storbritannien, samt att offentliga evenemang och demonstrationer förbjudits på vissa håll.
  • Strömavbrott har drabbat tiotusentals hushåll i Frankrike och flera städer i Italien, samtidigt som försäljningen av fläktar och AC slagit rekord.
  • Värmeböljan kopplas till flera dödsfall, inklusive drunkningsolyckor och barn som dött i bilar, samt ökade politiska krav på utbyggd luftkonditionering.
Tusentals skolor i Frankrike håller stängt
BBC
Både Frankrike och Storbritannien har slagit värmerekord i dagarna
AFP  · Ofta betalvägg
Utomhusarbetare lider i värmen
www.france24.com
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