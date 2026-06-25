Amelies hem en hälsofara i Parishettan: ”Det kokar”
Pittoreska och charmiga på utsidan, men potentiellt direkt farliga i värmen. Många Parislägenheter har blivit i princip obeboeliga i rekordvärmen, skriver nyhetsbyrån AP.
Amelie Kenney och hennes partner Francesca bor i en billig lägenhet med utsikt över takåsar och till och med kyrkan Sacré-Cœur om hon lutar sig ut från balkongen. Men att bo högst upp i huset i 40 graders värme är plågsamt, säger 23-åringen.
– Det bara kokar hela eftermiddagen och det är omöjligt att få andrum, säger hon.
Ungefär tre av fyra tak i Paris har ett slags zinktäcke som ger den karaktäristiska grå färgen. Zink är hållbart, formbart och kan återvinnas – men absorberar också värme. En studie efter rekordvärmeböljan 2003 visade att risken för värmerelaterade dödsfall var fyra gånger högre i Paris vindslägenheter än i andra bostäder.
Värmeböljan i Europa — det gäller saken
- En extrem värmebölja har drabbat stora delar av Europa med röda varningar i bland annat Frankrike, Storbritannien, Spanien och Italien.
- Frankrike har noterat två dygn i rad med de högsta medeltemperaturerna någonsin, och halva landet har uppmätt 40 grader under värmeböljan.
- Värmen har lett till att tusentals skolor stängt eller anpassat sina scheman i Frankrike och Storbritannien, samt att offentliga evenemang och demonstrationer förbjudits på vissa håll.
- Strömavbrott har drabbat tiotusentals hushåll i Frankrike och flera städer i Italien, samtidigt som försäljningen av fläktar och AC slagit rekord.
- Värmeböljan kopplas till flera dödsfall, inklusive drunkningsolyckor och barn som dött i bilar, samt ökade politiska krav på utbyggd luftkonditionering.