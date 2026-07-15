Amerikan och ryssar reste till rymdstationen tillsammans

Till höger: Rymdfarkosten Soyuz MS-29 lämnar avfyringsrampen i Kazakstan. Till höger: Pjotr Dubrov, Anil Menon och Anna Kikina.

Under tisdagen lyfte en rymdraket med de ryska kosmonauterna Pjotr Dubrov och Anna Kikina samt den amerikanske astronauten Anil Menon från en uppskjutningsramp i Kazakstan, rapporterar ABC News. Några timmar senare dockade de tre rymdfararna med den internationella rymdstationen ISS.

Dubrov, Kikina och Menon kommer att befinna sig på rymdstationen i ungefär åtta månader. Menon, som är akutläkare, kommer enligt Nasa att ägna sig åt forskning som syftar till att ”driva mänsklighetens utforskande av rymden framåt”.

Sedan tidigare är tre amerikanska astronauter, en europeisk astronaut och tre ryska kosmonauter ombord på ISS.