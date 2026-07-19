Amerikaner kopplar extremväder till klimatkrisen

Majoriteten av amerikaner kopplar extremväder till klimatförändringarna. Det visar en ny opinionsundersökning från Data for Progress, skriver The Guardian.

Var tionde amerikan uppger att extremvädret har ökat de senaste fem åren. Men det påverkade också vilken typ av väder som togs upp.

67 procent tror att värmeböljor blir värre, av dem var 58 procent republikaner. Det sticker ut eftersom Donald Trump ofta avfärdat klimathotet som bluff.

På andra plats kom skogsbränder, medan hagelstormar hamnade längst ner på 59 procent.

Enligt Grace Adcox, senior klimatstrateg på Data for Progress, beror det på att det finns regionala skillnader.

– Extrem värme råkar ha det största avtrycket i den amerikanska kontexten jämfört med några av dessa andra typer av extremväder.