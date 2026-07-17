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Centerpartiets EU-parlamentariker Emma Wiesner. (Viktoria Bank/TT / TT Nyhetsbyrån)
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Wiesner: ”Dagens besked är chockerande dåligt”

Av Hannah Gustafsson
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Centerpartiets parlamentariker Emma Wiesner är inte nöjd över att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om lättade utsläppskrav för industrier, skriver SVT Nyheter.

– EU-kommissionen går den fossilkramande industrin till mötes, dagens besked är chockerande dåligt, säger hon som ska vara med i förhandlingarna framöver.

Varken den svenska regeringen eller näringslivet ville ha lättare krav och skrev ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Förslaget har varit väl omdiskuterat och ses som en motreaktion till den tidigare gröna politiken som präglat Bryssel, skriver Politico. Framför allt är det högerpartier som förespråkar en ökad industriell konkurrenskraft.

EU:s utsläpp ska ha minskat med 90 procent fram till 2040
Sveriges Television
Politico beskriver det som årets största politiska strid
www.politico.eu
Utsläppsrätterna ska minska långsammare
TT
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KlimathotetGlobala utmaningarnaEuropaEmma WiesnerEU-kommissionenCenterpartietEU-politikKlimat & miljö