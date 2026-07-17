Wiesner: ”Dagens besked är chockerande dåligt”

Centerpartiets parlamentariker Emma Wiesner är inte nöjd över att EU-kommissionen lägger fram ett förslag om lättade utsläppskrav för industrier, skriver SVT Nyheter.

– EU-kommissionen går den fossilkramande industrin till mötes, dagens besked är chockerande dåligt, säger hon som ska vara med i förhandlingarna framöver.

Varken den svenska regeringen eller näringslivet ville ha lättare krav och skrev ett brev till EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Förslaget har varit väl omdiskuterat och ses som en motreaktion till den tidigare gröna politiken som präglat Bryssel, skriver Politico. Framför allt är det högerpartier som förespråkar en ökad industriell konkurrenskraft.