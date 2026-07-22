Amerikanska attacker mot Iran för elfte natten i rad

USA har publicerat en video från nattens attacker mot Iran

USA har attackerat ledningscentraler, flyghangarer och lagerlokaler för drönare i Iran, skriver militärkommandot Centcom på X.

Det är den elfte natten i rad som amerikanska attacker genomförs mot landet, vilket höll på i ungefär en timme. Bland annat ska luftförsvaret i Teheran ha aktiverats under natten, enligt iranska statliga medier skriver TT.

De anklagar samtidigt Iran för att ha attackerat 30 handelsfartyg som försökt passera Hormuzsundet de senaste tre månaderna.

”De oprovocerade attackerna har utsatt hundratals oskyldiga sjömän för fara och undergrävt den fria sjöfarten.”