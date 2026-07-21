Uppgifter: Pentagons budget sinar under Irankriget

Till följd av kriget med Iran står USA:s försvarsdepartement inför ett akut budgetunderskott. Viss kritisk finansiering väntas ta slut redan inom några veckor, uppger flera källor för Washington Post.

Pengabristen har redan fått Pentagon att dra ner på utbildning och underhåll för den militära beredskapen. Samtidigt väntas kostnaderna öka ytterligare sedan vapenvilan mellan USA och Iran kollapsat.

Vita huset har bett kongressen om ett omedelbart tillskott på 67 miljarder dollar för att finansiera kriget. Men förhandlingarna har kört fast.

En källa inom Trumpadministrationen uppger att man därför undersöker möjligheten att omfördela pengar för att stärka den militära beredskapen. Det skulle i så fall ske på bekostnad av andra viktiga program.