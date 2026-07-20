Uppgifter: Robot träffade kasern när två soldater dödades i Jordanien

Den iranska robotattacken mot en amerikansk militärbas i Jordanien, där två soldater dödades, träffade en kasern där soldater bodde och sov. Det uppger högt uppsatta källor till Wall Street Journal.

Ytterligare en person hittades på platsen, men har ännu inte identifierats. Attacken var en av tre som riktades mot basen under ett dygn, enligt källorna.

Den första sköts ner, men delar från roboten skadade flera soldater som var på väg till skyddsrummen när flyglarmet ljöd. Den andra slog några timmar senare ner i en tom flyghangar, medan den tredje träffade kasernen. Flyglarmet hade utlösts, men alla hann inte ta sig till skyddsrummen, enligt källorna.

Det är oklart om soldaterna befann sig i kasernen eller var på väg mot skyddsrummen när de dödades.