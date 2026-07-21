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Bilder från platsen. (TT och Wikimedia/LANCE FIRMS operated by NASA’s Earth Science Data and Information System (ESDIS) with funding provided by NASA Headquarters)
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Urancentrifuger kan ligga gömda i tunnlar – Trump flaggar för ”riktigt fet smäll”

Av Marcus Lindén
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Enligt israeliska underrättelseuppgifter flyttade Iran tusentals centrifuger som används för att anrika uran till det underjordiska bergrummet Kuh-e Kolang under tolvdagskriget förra sommaren. Informationen har delats med USA, skriver Wall Street Journal.

Platsen har inte attackerats under kriget, men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Kuh-e Kolang är ”ett möjligt mål för en riktigt fet smäll”.

Platsen ligger nära Irans största kärntekniska anläggning och har varit på USA:s och Israels radar under många år. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt.

Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig. Ett hemligt kärnvapengenombrott från Iran vore ”värsta tänkbara scenario”.

– Det faktum att vi inte kan verifiera den här anläggningen understryker hur problematisk den nuvarande situationen är.

Swanson: ”Vi måste få in IAEA för att inspektera”
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Vad är det här för plats – och varför hotar Trump med attack? (16 juli)
Reuters  · Ofta betalvägg
bakgrund
 
Natanz Nuclear Facility
Wikipedia (en)
The Natanz Nuclear Facility (Persian: تأسیسات هسته‌ای نطنز), officially the Shahid Ahmadi Roshan Nuclear Facilities (Persian: تأسیسات هسته‌ای شهید احمدی روشن), is one of the nuclear facilities in Iran, which was built near Natanz for uranium enrichment. This center is part of Iran's nuclear program. The underground enrichment facility of this center is protected by a concrete shield with a thickness of approximately 7.6 m (25 ft). According to the Iranian authorities, the gas centrifuges in this center were built 40–50 metres (130–160 ft) underground, for safety reasons. and also for being safe from "possible air attack". The existence of this nuclear center was first exposed in 2002 by the People's Mojahedin Organization of Iran. Under the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action, Natanz was to be the only uranium enrichment site in Iran for 15 years, where it would enrich uranium up to 3.67%, under International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards including 24-hour monitoring. In June 2025, during the Twelve-Day War between Israel and Iran, the facility was bombed extensively by the Israeli Air Force. The above ground facility was said to have been partially destroyed during the strikes, according to IAEA chief Rafael Grossi. On 22 June 2025, the facility was bombed by the United States, using two heavy bunker busters dropped from a B-2 Spirit. On 2 March 2026, satellite images were made public which confirmed that the Natanz facility had sustained fresh damage in the 2026 Iran war. As of 3 March 2026, it is confirmed that while the core underground enrichment facility has not been destroyed, the significant damage to the entrance buildings at Natanz had made the facility inaccessible. On 21 March 2026, the U.S. conducted further strikes on the facility.
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Internationella atomenergiorganet (IAEA)
Wikipedia (sv)
Internationella atomenergiorganet (engelska International Atomic Energy Agency, IAEA) är ett organ inom Förenta nationerna bildat 1957. Huvudkontoret ligger i Wien i Österrike. IAEA:s arbete styrs av intressen och behov från medlemsländerna och av IAEA:s statuter. IAEA har tre huvudsakliga uppgifter: säkerhet (safety/security), vetenskap och teknologi samt kärnteknik, kärnämneskontroll, strålskydd och verifikation.

Här ligger Kuh-e Kolang

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