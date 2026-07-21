Urancentrifuger kan ligga gömda i tunnlar – Trump flaggar för ”riktigt fet smäll”

Enligt israeliska underrättelseuppgifter flyttade Iran tusentals centrifuger som används för att anrika uran till det underjordiska bergrummet Kuh-e Kolang under tolvdagskriget förra sommaren. Informationen har delats med USA, skriver Wall Street Journal.

Platsen har inte attackerats under kriget, men förra veckan sa Donald Trump för första gången att Kuh-e Kolang är ”ett möjligt mål för en riktigt fet smäll”.

Platsen ligger nära Irans största kärntekniska anläggning och har varit på USA:s och Israels radar under många år. Aktiviteten har varit hög under det senaste året, men exakt vad som pågår där är okänt.

Nate Swanson, som under Joe Bidens tid jobbade med Iranfrågor i Nationella säkerhetsrådet, är orolig. Ett hemligt kärnvapengenombrott från Iran vore ”värsta tänkbara scenario”.

– Det faktum att vi inte kan verifiera den här anläggningen understryker hur problematisk den nuvarande situationen är.