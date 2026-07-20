Trump: Iran ska betala för varje dödad soldat

USA:s president hotar med fler attacker mot Iran efter att flera amerikanska soldater dödats i iranska attacker de senaste dagarna.

På Truth Social skriver presidenten att varje gång Iran dödar en amerikansk soldat kommer landet att få betala mångdubbelt för det.

”Den här ordern har vidarebefordrats till försvarsminister Pete Hegseth, försvarschefen Daniel Caine och samtliga militära befälhavare”, skriver han.

Totalt har 17 amerikanska soldater dödats sedan kriget mot Iran inleddes i slutet av februari, skriver The Guardian.