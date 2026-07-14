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Kongressledamöterna Delia C. Ramirez från Illinois, Maxine Dexter från Oregon, Teresa Leger Fernández från New Mexico och Mark Pocan från Wisconsin i Havanna. Alla tillhör Demokraterna. (Ramon Espinosa /AP/TT / AP)
Relationen USA-Kuba

Amerikanska ledamöter: Kuba är ett ”tyst Gaza”

Av Hedda Hallsenius
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Fyra amerikanska kongressledamöter från det demokratiska partiet reste till Kuba under helgen. De jämför konsekvenserna av USA:s oljeblockad med ett ”tyst Gaza”, rapporterar AP.

– Det kanske inte är bombningar, men det är definitivt förhållanden som förhindrar folk från att leva sina vanliga liv, säger Mark Pocan, ledamot från Wisconsin.

Kuba genomgår just nu det tredje landsomfattande strömavbrottet på mindre än två veckor.

Donald Trump och hans utrikesminister Marco Rubio har tidigare antytt att de hoppas att blockaden kommer att leda till det kubanska styrets förfall. Kuba har fördömt strategin som kollektiv bestraffning.

– Det är inte logiskt att tvinga ett helt land att lida, säger New Mexico-ledamoten Teresa Leger-Fernández.

Amerikanska kongressledamöter varnar att USA:s blockad orsakar lidande
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De massiva strömavbrotten den 6 och 11 juli berodde enligt myndigheterna på att USA:s oljeblockad överbelastat elnätet
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