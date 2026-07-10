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Ettårige Ali har flytt med sin familj från södra Libanon och lever nu i tältläger i Beirut (31 mars). (Emilio Morenatti /AP/TT)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Amnesty: Utred Israel för krigsbrott i Libanon

Av Helena Sällström
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Amnesty International har analyserat tre attacker som Israel utförde mot civila hem i Libanon under en vecka i mars. Totalt ”utplånades” 24 civila, varav hälften var barn, skriver organisationen i ett pressmeddelande och kräver en utredning om krigsbrott.

Kristine Beckerle, biträdande regionchef för Mellanöstern och Nordafrika, fördömer attackerna.

– Hur många fler familjer ska behöva dra ut sina barns kroppsdelar från rasmassorna innan den här förödande spiralen av krigsbrott får ett slut?

Under torsdagen sa Israels försvarsminister Israel Katz att man lyckats krossa större delen av Hizbollahs ledarskikt. Enligt AFP är det oklart om Katz uttalande var en kommentar till Amnestys rapport.

Amnesty har analyserat tre israeliska attacker mellan 6–13 mars
AFP  · Ofta betalvägg
Bygger rapporten på intervjuer med överlevande, släktingar, sjukvårdare och journalister
www.nettavisen.no
Läs Amnestys rapport
www.amnesty.org
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