Det är inte en blå tsunami, det är ett vulkanutbrott, säger CNN:s politiska kommentator Van Jones i kanalens valvaka och ber sina medarbetare att inte väcka honom ur sin dröm.

– Det finns en politisk term för det här: ett rejält kok stryk, säger han.

New York Times Shane Goldmacher säger att jordskredssegern är tydligast i Texas. Delstaten har varit ett av republikanernas starkaste fästen men i natt har demokrater vunnit både guvernörs- och senatsvalet.

– Här har republikanerna ritat om kartan till deras fördel, men demokrater har vunnit några av de mandaten, säger han.

The Atlantics Michael Scherer och Ashley Parker skriver att demokraternas plan var att fokusera på plånboksfrågor. Trumps var att fokusera på sig själv och har i valrörelsens slutspurt lagt timme efter timme på att prata om runda rumpor, starka händer, ”dumokrater” och den blå färg han har målat om botten på spegeldammen i Washington DC.

”I kväll vann Demokraterna kontrollen över både representanthuset och senaten […] De fick ovärderlig hjälp av Trump, vars tullar och utdragna konflikt med Iran drev på inflationen och vars fixering vid byggprojekt och att tjäna pengar oroade väljarna”.