Demokraternas storseger i mellanårsvalet ser ut att vara början på slutet för Donald Trumps politiska era, skriver New York Times Peter Baker. Under hösten uppmanade presidenten väljarna att rösta som att han själv stod på valsedeln.

”Och det gjorde väljarna – men inte på det sätt han hade hoppats”, skriver Baker i en analys.

Han menar att Trump själv gjorde valet till en folkomröstning om sin egen person och politik. Resultatet blev ett svidande underkännande av en djupt impopulär president.

Missnöjet med höga priser och Irankriget har slagit hårt mot Republikanerna även i traditionellt konservativa delstater.

USA-poddens Ginna Lindberg beskriver resultatet som en dröm för Demokraterna och pekar på partiets framgångar i kongressvalet, guvernörsvalen och flera lokala val. Vidare lyfter hon att Trump har gratulerat Demokraterna och erkänt valresultatet.

– Det är ett väldigt viktigt besked från Trump eftersom det har varit mycket diskussioner kring uttalanden som han gjort när han i förväg har sagt att det enda sättet för Demokraterna att vinna valet är genom fusk.