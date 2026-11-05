Bankskandalen i Paraguay är en av de största skandalerna i det latinamerikanska landet på flera år, skriver Maricel Drazer i en analys för Deutsche Welle kort efter president Santiago Peñas avgång.

Risken för att den snabbt växande banken Ueno ska gå omkull har fått myndigheterna att ingripa, och i takt med att miljontals invånare blivit kunder har det framkommit varningssignaler, skriver hon.

Enligt Drazer har Peña nekat till att han har någon koppling till banken, men han har affärskopplingar till dess moderbolag.

SVT:s Latinamerika-korrespondent Tigran Feiler säger att skandalen sätter Paraguay i en ”avgrundsdjup kris”. Han säger att affärsmannen Peña sålt in en idé om att Paraguay ska bli ett företagsvänligt land som kan locka investerare från Sydamerikas jättar.

Ueno har varit flaggskeppet och det ekonomiska systemet har visat sig vara sårbart, säger han.

– Drömmen har spruckit.