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SAS-plan på Köpenhamns flygplats. (Ida Marie Odgaard / Scanpix Denmark)
SAS framtid

Analys: Kastrup går vinnande ur striden med Arlanda

Av Andreas Victorzon
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Köpenhamns flygplats blir den stora vinnaren på SAS historiska miljardsatsningar, konstaterar både DI:s Torbjörn Isacson och Sydsvenskans Erik Magnusson efter flygbolagets besked på tisdagen.

Att nästan all expansion sker på just Kastrup var enligt Isacson väntat. Dels med tanke på att danska staten är delägare i både flygbolaget och flygplatsen, dels på grund av storägaren Air France-KLM:s behov av avlastning för flygplatserna i Amsterdam och Paris.

Det är svårt att överskatta värdet av närheten till en stor internationell flygplats och det gäller inte bara Köpenhamn, utan också städer som Malmö, Lund och Helsingborg, skriver Erik Magnusson.

Samtidigt är utvecklingen ett nederlag för Stockholmsområdet efter att svenska makthavare i decennier ”kämpat hårt för att göra Arlanda till Nordens ledande storflygplats”.

Torbjörn Isacson: Europeiska resenärer ska frälsa SAS – och Kastrup
analys · Dagens Industri  · Ofta betalvägg
Erik Magnusson: Nu är Kastrup vinnare i kampen mot Arlanda
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