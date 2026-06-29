Analys: Upplagt för svängig sommarbörs – spara torrt krut

När aktiva investerare byter börsskärmar mot hängmattan kan det uppstå ovanligt stora svängningar i marknaden, skriver EFN:s Peter Hedlund.

När handeln tunnas ut blir marknaden ofta mindre effektiv, något som kan öppna upp för fina köplägen under den kommande rapportfloden.

”Det kommer dyka upp bra lägen i sommar och då är det bra med lite torrt krut”, skriver han.

Aktiespararnas analytiker Oliver Uusitalo och Lars Frick summerar i Aktiepodden vad som präglat det första börshalvåret – och vad investerare kan vänta sig under nästa halva.

På Lars Fricks önskelista står ett slut på Irankriget och en konjunktur som rör sig tillbaka mot normala nivåer. Samtidigt finns risk att Space X jättenotering kan visa sig ha varit toppen på en börsbubbla, varnar Uusitalo.

– Jag tror att Space X är kronan på verket i AI-hysterin och att luften kommer börja pysa ur där nu så sakteligen så att vi åtminstone kommer kunna återgå till en normal börs. AI-bubblan har nått rymden.