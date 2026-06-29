Rapportfloden nästa test för Wall Street: ”Katalysator”

Köpsugna investerare lyfter storbolagsindexet Nasdaq 100 drygt 2 procent på måndagen när förra veckans techfrossa tycks vara som bortblåst. Samtidigt väntar nästa börstest runt hörnet: rapportfloden.

Uppgången på 21 procent för breda S&P 500 det senaste året har helt drivits av bolagens vinsttillväxt, påpekar Goldman Sachs-strategen Ben Snider.

– Det gör den kommande rapportsäsongen till en viktig katalysator för börsens utveckling framåt, säger han.

Mark Hackett, chefsstrateg på Nationwide, menar att börsen nu befinner sig i ett neutralt läge, där både fundamentala och tekniska signaler pekar åt varken det ena eller andra hållet.

– Nästa stora test blir om investerarna fortsätter att köpa på nedgångar, om veckans arbetsmarknadsstatistik bekräftar oron för en konjunkturavmattning och hur marknaden reagerar när rapportsäsongen drar i gång, säger han till Bloomberg.