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Till vänster: Donald Trump i Vita huset den 16 juli. Till höger: Irans president Masoud Pezeshkian fotograferad i samband med att han skrev under samförståndsavtalet med USA den 18 juni. (Saul Loeb/AP/TT, AP/TT)
MellanösternkrisenIrankriget

Analys: USA och Iran skrev under ett missförståndsavtal

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Det var inget samförståndsavtal som Iran och USA skrev under i mitten av juni – det var ett ”missförståndsavtal”. Det menar den politiske rådgivaren David Raikow i en text i Foreign Policy.

Enligt honom var avtalet – som han kallar för ”djupt bristfälligt” – förvånansvärt kortfattat jämfört med liknande avtal i andra konflikter. Raikow påtalar särskilt att det saknade de detaljer som vanligtvis minskar risken att parterna tolkar en överenskommelse på olika sätt.

”Därför är det faktiskt möjligt att de iranska ledarna på allvar tror att de har levt upp till avtalet och att USA har struntat i viktiga delar av det”, skriver Raikow.

Men hans tolkning får mothugg av experten Vali Nasr, som uttalar sig i en analys i The Guardian.

”Jag tror inte att det rör sig om ett missförstånd. Jag tror att det här är exakt vad Trump ville”, säger Nasr och hävdar att USA bara gick med på vapenvilan för att kunna fylla på sina oljeförråd.

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analys · foreignpolicy.com
Nasr är professor vid Johns Hopkins-universitetet
analys · www.theguardian.com
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