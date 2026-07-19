USA: Har attackerat Irans revolutionsgarde som ”straff”

En bild från Bandar Abbas i april förra året.

Amerikanska styrkor har attackerat Irans revolutionsgarde som svar på att två amerikanska soldater dödades under fredagen i Jordanien, skriver militärkommandot Centcom på X. En soldat saknas fortfarande och fyra behövde vård.

Redan under lördagen meddelade Centcom att man skulle inleda nya flyganfall mot Iran för att ”snabbt straffa” landet. De menar att det är första gången USA riktar attacker direkt mot revolutionsgardets olika militära anläggningar, skriver AP.

Centcom skriver under morgonen att de har avslutat den åttonde natten av attacker mot Iran och att man fokuserat på kustövervaknings- och luftförsvarsanläggningar samt vapenlager i landet.

Explosioner har hörts i kuststaden Bandar Abbas och på Qeshmön, enligt iranska statliga medier, skriver CNN. Framför allt var det civila infrastrukturer som var måltavlor.

Iran uppges samtidigt ha attackerat kraft- och avsaltningsanläggningar i Kuwait.