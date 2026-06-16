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Carl Heath, AI-forskare på forskningsinstitutet Rise/Anthropics hemsida, arkivbild. (Stina Stjernkvist/SvD/TT)
Stoppet för Anthropics modeller

Analyser: AI har blivit ett geopolitiskt maktmedel

Av Helena Sällström
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Att USA:s regering har stoppat Anthropics kraftfulla AI-modell Fable för alla utländska medborgare är ingen liten sak. Det skriver Forbes Ron Schmelzer i en analys. Dispyten visar att något har förändrats i synen på avancerad AI, menar han.

”Regeringar ser nu avancerad AI som strategisk teknik, mer jämförbar med kärnvapenkapacitet, avancerad kryptering och halvledare snarare än mjukvara.”

Anthropics svar – att stänga ner tillgången för samtliga användare – visar hur trubbigt exportkontroller kan slå i praktiken, enligt Schmelzer.

Carl Heath, forskare på det svenska forskningsinstitutet Rise, skriver i ett blogginlägg att USA:s stopp visar hur kontrollen för AI-modeller har blivit ett geopolitiskt maktmedel. Enligt Heath behöver Europa minska sin sårbarhet genom att bygga upp den egna AI-förmågan.

Att utveckla europeiska och svenska öppna modeller är kostsamt och tar tid, men innebär att vi kan ”hålla i vår egen strömbrytare”, skriver han.

Anthropics stoppade AI-modeller — det gäller saken

  • Nya AI-modeller med avancerade cyberförmågor har väckt oro för snabbare och mer avancerade cyberangrepp.
  • Mythos 5 och Fable 5 från Anthropic står i centrum för de senaste turerna i debatten.
  • USA hävdar att Fable 5:s säkerhetsspärrar kan kringgås och har infört exportrestriktioner mot båda modellerna.
  • Restriktionerna förbjuder utländska medborgare att använda tekniken, vilket lett till att Anthropic valt att stänga av modellerna för alla användare.
  • Anthropic bestrider anklagelserna och menar att myndigheterna inte visat att modellerna utgör något unikt hot.

Omni förklararVänta nu. Kan USA faktiskt stänga av AI för resten av världen?

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