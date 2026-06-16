Analyser: AI har blivit ett geopolitiskt maktmedel

Att USA:s regering har stoppat Anthropics kraftfulla AI-modell Fable för alla utländska medborgare är ingen liten sak. Det skriver Forbes Ron Schmelzer i en analys. Dispyten visar att något har förändrats i synen på avancerad AI, menar han.

”Regeringar ser nu avancerad AI som strategisk teknik, mer jämförbar med kärnvapenkapacitet, avancerad kryptering och halvledare snarare än mjukvara.”

Anthropics svar – att stänga ner tillgången för samtliga användare – visar hur trubbigt exportkontroller kan slå i praktiken, enligt Schmelzer.

Carl Heath, forskare på det svenska forskningsinstitutet Rise, skriver i ett blogginlägg att USA:s stopp visar hur kontrollen för AI-modeller har blivit ett geopolitiskt maktmedel. Enligt Heath behöver Europa minska sin sårbarhet genom att bygga upp den egna AI-förmågan.

Att utveckla europeiska och svenska öppna modeller är kostsamt och tar tid, men innebär att vi kan ”hålla i vår egen strömbrytare”, skriver han.