Sverige ska få en regering eller besked om extraval innan jul, har talman Andreas Norlén slagit fast. Veckorna fram till dess kan avgöra Magdalena Anderssons öde, skriver TV4 Nyheternas Per Hermanrud.

Ett centerpartistiskt sidbyte eller ett extraval vore båda svåra politiska nederlag för S-ledaren. Om något av dem blir verklighet kan Anderssons framtid som partiledare ifrågasättas – och kanske väljer hon själv att avgå, fortsätter Hermanrud.

”Anderssons hopp står alltså till att antingen V eller C viker sig. Och det börjar bli bråttom.”

Expressens Viktor Barth-Kron pekar ut sex möjliga rödgröna regeringsalternativ: S, S/MP, S/C/MP, S/C/MP/V, S/V/MP och bonusalternativet S/M.

”Alla tänkbara alternativ har avgörande hinder. Ska något av dem bli verklighet måste minst ett parti göra något som de sagt att de inte ska göra, före valet och under de 65 dagarna därefter”, skriver han.

Därtill kan det bli minst lika svårt att utröna vilken politik regeringen ska driva, fortsätter han.