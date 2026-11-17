En veckas förlängd tidsfrist borde vara välkommen för alla riksdagspartier. Det säger statsvetaren Andreas Johansson Heinö till Expressen.

Den Timbroanknutne förläggaren bedömer att de rödgröna partierna har mest arbete kvar att göra för att hitta en gemensam regeringslösning. Centerpartiet ligger dock politiskt närmare de borgerliga partierna, menar han, vilket ytterst kan gynna dem ifall de rödgröna inte skulle komma överens.

I så fall skulle M-ledaren Ulf Kristersson gynnas.

– Nu kanske C hinner köra det rödgröna alternativet i botten och han kan vinna en votering i stället om de byter sida, säger Johansson Heinö till tidningen.

Samtidigt anar Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, tecken på en öppning.

– Den senaste veckan tycker jag att kraven från Vänsterpartiet har mjuknat något, säger hon till Aftonbladet.