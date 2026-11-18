Det är inte alldeles lätt att hänga med i turerna i regeringsbildningen, men det ser ut att krävas att något osannolikt inträffar för att lösa det här pusslet, säger SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson.

De flesta partier har sagt att de inte vill ha extraval. Samtidigt har varken C eller V – som båda sitter på nyckelroller i förhandlingarna – visat några som helst tecken på att vilja kompromissa, menar han.

”Det som händer nu ökar alltså sannolikheten för ett extraval.”

Expressens Viktor Barth-Kron ägnar sin tid åt den senaste Novusmätningen. Den visar att M gått om S, men också att både C:s och V:s väljare verkar tycka att dödläget är helt okej.

Båda partierna kan alltså gå in i slutförhandlingarna utan att känna existentiell skräck inför risken för ett extraval, skriver Barth-Kron.

”Det är Socialdemokraterna som straffas av de rödgröna väljarna, och S är det parti som inte kan göra särskilt mycket åt saken. Det bådar inte särskilt gott.”