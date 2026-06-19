Analyser: Attackerna mot Moskva kanske var när kriget vände för Ukraina

Svart rök stiger från ett oljeraffinaderi som träffats i utkanten av Moskva på torsdagen.

Bilderna av bränder i Moskva till följd av Ukrainas attacker skickar chockvågor genom Ryssland. TV4:s Johan Fredriksson menar att det kan göra Putin desperat – och Europa osäkrare.

Det kan också visa sig vara en historisk vändpunkt.

”Kanske kommer vi i framtidens historieböcker läsa om den ukrainska juni-offensiven 2026. Dagarna då kriget vände”, skriver han.

The Economist varnar i en analys för att det ryska svaret kan bli att eskalera sina attacker ytterligare.

”Historien lär oss att det troligen inte kommer att knäcka ukrainarna. Men det kan verkligen göra deras liv miserabla ändå.”

CNN:s Nick Paton Walsh menar dock att Ryssland redan attackerar Ukraina med ”allt man har”. Vill Putin eskalera återstår egentligen bara skräckscenariot taktiska kärnvapen. Enligt Patton Walsh skulle det tveklöst väcka omvärldens avsky, men egentligen sakna strategiskt värde på slagfältet.

”Om konsekvenserna av en maktdemonstration blev fruktansvärda hade den inte varit värd någonting för Putin.”