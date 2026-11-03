Trump visar en bild på en skadad poolbotten under talet.

I stället för att prata om något som väljarna bryr sig om i sitt sista tal innan mellanårsvalet pratade Trump om spegeldammen vid Lincolnmonumentet i Washington DC. Det skriver flera kommentatorer i sina analyser.

Enligt CNBC:s Kevin Breuninger ägnade Trump talets första 23 minuter åt poolrenovering, avloppssystem och påstådda vandaler. Därefter kallade han valet det viktigaste någonsin, attackerade demokrater och lovade alla 5 000 dollar vid republikansk seger.

– Vi har verkligen gjort allt vi kunnat, sa presidenten, innan han återgick till poolrenoveringen.

New York Times Shawn McCreesh skriver att Trump pratar lyxrenovering samtidigt som vanliga amerikaner går på knäna för att få sin ekonomi att gå ihop, mycket på grund av Trumps krig i Iran.

”I den amerikanska politiska historien kan talet komma att gå till historien som ett av de mer ovanliga slutbudskapen inför ett val. Men det gav samtidigt en ganska tydlig bild av vad som är viktigt för Trump när han nu går in i slutfasen av sin andra mandatperiod”.

Berlingskes USA-korrespondent Jacob Heinel Jensen skräder inte på orden efter talet.

”Det förstärker berättelsen om en president som saknar kontakt med folket […] Strategiskt sett är det en katastrof.”