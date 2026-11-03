Trump under ett evenemang vid den omtalade reflektionspoolen i Washington DC.

De första vallokalerna på USA:s östkust öppnar klockan 11.00, svensk tid, och sedan kommer mellanårsvalet pågå fram till tidigt på onsdag morgon.

Det som står på spel är alla 435 platser i representanthuset och 35 av senatens 100 platser. Kontrollen över kongressens båda kammare avgör hur stort politiskt handlingsutrymme Donald Trump får under sina återstående två år som president.

Sittande presidenters parti, särskilt under deras andra mandatperiod, brukar göra dåligt ifrån sig i mellanårsval. Donald Trumps historiskt låga förtroendesiffror och det allmänna opinionsläget tyder på att det kommer gå ovanligt dåligt för Republikanerna i år.

Under sina sista kampanjtal under natten har Trump hållit fast vid sitt budskap om att väljarna ska låtsas att de röstar på honom när de ger en röst till sin lokala republikanska kandidat.

– Vi befinner oss i en guldålder för USA och vi tänker inte låta Demokraterna rasera den, sa han när han ringde in till en rad lokala kampanjrallyn, rapporterar CNN.