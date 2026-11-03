USA-svepet: Paxton bjuder på öl och El-Sayed vill se ny salladslag
Republikanen Ken Paxton bjuder på öl och grillad mat, dåligt väder kan påverka valdeltagandet och Demokraten Abdul El-Sayed vill se lag kring ”skitsallad”.
Det här är dagens USA-svep.
Om USA-svepet
I två veckor fram till mellanårsvalet får du som läsare en djupdykning i amerikansk politik. Vi fokuserar på kandidaternas kampanjer, de största snackisarna och väljarnas viktigaste frågor – med nya rubriker varje dag.
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Paxtons taktik: Böner och gratis öl
Republikanen Ken Paxton i Texas bjöd väljare på grillad mat och öl inför mellanårsvalet, skriver New York Times.
Många republikaner har oroats över att Paxton börjat kampanja för sent, samtidigt som motståndaren och demokraten James Talarico fyller konserthallar med väljare.
Utöver gratis mat har Paxton lagt till en uppmaning till väljarna i sitt kampanjtal:
– Be för Texas. Be för våra ledare. Be för mig.
Dåligt väder kan påverka valutgången
Det väntas bli ett ruskigt väder i de södra och centrala delstaterna under valdagen – något som kan påverka valdeltagandet, skriver The Independent.
Kraftigt regn och åska väntas på flera håll i landet, där även tornador kan förekomma. Översvämningar kan påverka trafiken och vallokaler kan tvingas stänga med kort varsel, något som kan påverka den som redan är mindre benägen att rösta.
El-Sayed vill ha lag om ”skitsallad”
Demokraten Abdul El-Sayed, som kandiderar för senaten i Michigan, vill se en ny salladslag som han skämtsamt kallat: ”The Shit Lettuce Elimination Act”, skriver The Hill.
Bakgrunden är sommarens stora cyclospora-utbrott, där över 12 000 personer insjuknade i USA. Utbrottet kopplades till förorenad isbergssallad, som bland annat serverades på Taco Bell-restauranger.
El-Sayed vill bland annat stärka FDA:s livsmedelskontroller och CDC:s smittövervakning.
Rekordmånga ska övervaka valdagen
Justitiedepartementet planerar att skicka ut rekordmånga valobservatörer under mellanårsvalet, skriver NBC News. Observatörerna ska kontrollera att det är medborgare som röstar och att de inte påverkas av någon som ”inte borde rösta”, menar Harmeet Dhillon, chef för avdelningen för medborgerliga rättigheter.
Det handlar om cirka 1 000 valobservatörer i de 50 delstaterna, vilket kan jämföras med 289 år 2022.
Väljaren
Just nu skulle jag säga att jag är oberoende, eftersom jag inte vet hur mycket man kan lita på något av partierna för tillfället.
Opinionsläget
Demokraternas profilerade Michigan-kandidat Abdul El-Sayed gör ett jätteryck i opinionen dagen före mellanårsvalet. En ny mätning publicerad på måndagen ger honom det största övertaget hittills mot republikanen Mike Rogers.
Omni har samlat siffrorna som avgör mellanårsvalet.
Visste du att...
Det slogs nytt kampanjrekord senaste gången det var mellanårsval? 2022 satsades motsvarande nära 160 miljarder svenska kronor om man inkluderar alla distrikts- och delstatsval.
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