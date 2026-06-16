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Börje Ekholm. (Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN)
Ericssons framtid

Analyser: Hatten av Ekholm – valet kommer gynna ägarna

Av Aron Sigblad
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Ericsson har slagit börsen med råge de senaste åren och därmed lämnar Börje Ekholm med flaggan i topp. Det skriver DI:s analytiker Torbjörn Isacson.

Han menar att Ekholm lämnar efter sig ett betydligt mer stabilt bolag till sin efterträdare Per Narvinger än när han tillträdde för nästan tio år sedan. Men för den sakens skull kommer det inte vara ett enkelt jobb att ta över.

”Ericssons bransch är hårt utsatt på många sätt genom otroligt snabb teknikutveckling och tuff konkurrens på flera områden”, skriver han.

Även EFN:s Anders Hägerstrand stämmer in i hyllningskören för Ekholm. Samtidigt är valet av storfavoriten Per Narvinger att ta över styråran positivt och kommer att gynna aktieägarna.

”Ericsson har blivit betydligt mer aktieägarvänligt under senare år ... Istället för att göra dåliga förvärv återköper Ericsson egna aktier och höjer utdelningen”, skriver han.

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