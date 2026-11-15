Det vore ett historiskt fiasko för den svenska vänstern om regeringsbildningen spricker, skriver DN:s Björn Wiman. Han drar paralleller till 1930-talets Tyskland, där splittringen mellan kommunister och socialdemokrater banade väg för nazisterna. Framför allt kritiserar han Vänsterpartiets krav på ministerposter.

”Man har, likt de tyska kommunisterna, spelat högt. För högt?”

Arbetets Johannes Klenell menar att C-ledaren Elisabeth Thand Ringqvist försöker framställa en högersväng som oundviklig, trots att många väljare röstat på Centern för att hålla SD borta från makten.

”Går hon högerut för lättvindigt kommer det ses som ett enormt svek mot de egna väljarna.”

Även Aftonbladets Jan Guillou synar Thand Ringqvists vägval. Han beskriver C som ett ekonomiskt högerparti som skulle få större politiskt genomslag med Kristersson än med Andersson. Men en högersväng skulle också utlösa en långvarig svekdebatt bland väljare som vill hålla SD borta från makten.

”Valet för Thand Ringqvist är alltså klart som korvspad.”