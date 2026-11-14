Det har svängt både fram och tillbaka i regeringsfrågan under helgen och källor från alla håll har uttalat sig om vad S och M erbjuder C för att locka partiet till regeringsbildning.

Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén säger att S sätter in det tunga artilleriet – vissa delar av totalpaketen som nu läcks ut är tagna direkt från Centerpartiets kravlistor.

Men totalpaketet är inte förhandlat eller godkänt av vare sig V eller MP.

– Här ser vi nu politiskt spel på hög nivå från S, säger hon.

Politikreportern Kristoffer Törnmalm är inne på samma linje i sin analys för SVT.

Han säger att S ser ut att lägga fram ett ”smörgåsbord av drömpolitik för centerpartister” i sitt totalpaket – och dessutom kan de locka med majoritet i riksdagen. S är enligt Törnmalm mycket oroliga för att C ska gira höger.

– Därför kan det låta som att man inte snålat med majonnäsen och räkorna på det här smörgåsbordet, säger han.

Men då inget tyder på att V släppt sitt ministerkrav finns risken att smörgåsbordet får stå oätet.