Politik fortsätter att dominera på ledarsidorna under lördagen, om än kring olika ämnen.

DN:s Amanda Sokolnicki fokuserar på regeringsbildningen och tror att Socialdemokraternas mest realistiska alternativ är att släppa fram Ulf Kristersson (M) som statsminister. Han har visat att han är beredd att vara flexibel, och inte bara stödja sig på Tidööverenskommelsen.

”Och till skillnad från den borgerliga fyrpartiregering han testar – som skulle bli väldigt svag – kan en uppgörelse med Magdalena Andersson erbjuda en helt annan typ av handlingskraft.”

GP:s Susanna Birgersson anser att Sverigedemokraterna måste göra upp med machokulturen inom partiet, både formellt och informellt, efter larmen om sexuella övergrepp och alkoholhets från Ungsvenskarna.

”De har få förebilder som visar hur en konservativ gentleman uppträder, till exempel med självklar respekt gentemot den som befinner sig i en underordnad position.”