Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist (C) håller pressträff efter sitt möte med talman Andreas Norlén med anledning av sitt sonderingsuppdrag i regeringsfrågan.

Centerpartiets riksdagsledamöter har fått instruktioner om att med ”kort varsel kunna ta sig till Stockholm”, skriver Expressen med hänvisning till källor.

Anledningen är att de ska kunna delta på möten om regeringsbildningen.

Uppmaningen har upprepats i samband med att partiet på fredagen tog emot varsitt ”totalpaket” från Moderaterna och Socialdemokraterna, skriver tidningen.

Enligt en källa till Aftonbladet är även distriktsordförande runt om i landet “standby” för att snabbt kunna koppla upp sig digitalt.