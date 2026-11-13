Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson säger i ett inlägg på Instagram att en regering med S, C och MP ”ligger inom räckhåll.”

– Vänsterpartiet har tydliggjort att även de står redo att delta i de här förhandlingarna, säger Andersson.

Samtidigt skriver Moderaternas Ulf Kristersson i Aftonbladet Debatt att han vill bilda regering med M, C, L och KD – en regering han ”tror har goda möjligheter att tolereras av riksdagen”.

Han skriver att minoritetsregeringar länge varit normala i Sverige, och att Tage Erlander till exempel höll veckovisa möten i riksdagen med oppositionspartiernas ledare.

”Det är en samarbetsanda som jag tror att vi alla skulle kunna inspireras av även i dag.”

Centerpartiet väntas hålla flera interna möten under helgen, rapporterar Aftonbladet.