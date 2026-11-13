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V-ledaren Nooshi Dadgostar (V).
V-ledaren Nooshi Dadgostar (V). (Jonas Ekströmer / TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Röster om

Ledare: Risktagande kan vara berusande – tills det skiter sig

Av Jesper Karlsson
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Regeringsbildningen är fortsatt ett hett ämne på ledarsidorna.

Aftonbladets Kalle Sundin varnar för att Vänsterpartiets hårda krav på ministerposter kan slå tillbaka mot partiet om Centern väljer att stödja Ulf Kristersson.

”Att göra stora risktaganden kan vara berusande – ända tills det skiter sig”, skriver han.

Expressens ledarredaktion anser att C borde återvända till högersidan. Tidningen pekar på de stora skillnaderna i ekonomisk politik mellan M och S och menar att ett samarbete med Socialdemokraterna vore ett svek mot Centerns väljare.

”Den näringspolitik Centern lovat väljarna är inte vänster”, skriver tidningen.

I övrigt skriver DN:s Oscar Jonsson om hur robotiseringen av kriget i Ukraina tvingar människor och samhällsviktig verksamhet under jord. Sydsvenskan ser Polisens uteblivna anslagshöjning på 2,8 miljarder kronor som ett tillfälle att granska hur myndigheten använder sina pengar.

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Omni Mer

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Kalle Sundin: Högt spel berusar – tills det skiter sig
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Oscar Jonsson: När robotar tar över tvingas människor leva sina liv under jord
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Theodor Tralau: Dags att släppa gårdsförsäljningen fri
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Centern måste inse sanningen om S
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Naomi Abramowicz: Valet inte lika fritt i Sveriges utsatta områden
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Hanne Kjöller: Offerjournalistik om britter i Sverige
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Nu tvingas Polisen äntligen hushålla med pengarna
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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