Ledare: Risktagande kan vara berusande – tills det skiter sig

Regeringsbildningen är fortsatt ett hett ämne på ledarsidorna.

Aftonbladets Kalle Sundin varnar för att Vänsterpartiets hårda krav på ministerposter kan slå tillbaka mot partiet om Centern väljer att stödja Ulf Kristersson.

”Att göra stora risktaganden kan vara berusande – ända tills det skiter sig”, skriver han.

Expressens ledarredaktion anser att C borde återvända till högersidan. Tidningen pekar på de stora skillnaderna i ekonomisk politik mellan M och S och menar att ett samarbete med Socialdemokraterna vore ett svek mot Centerns väljare.

”Den näringspolitik Centern lovat väljarna är inte vänster”, skriver tidningen.

I övrigt skriver DN:s Oscar Jonsson om hur robotiseringen av kriget i Ukraina tvingar människor och samhällsviktig verksamhet under jord. Sydsvenskan ser Polisens uteblivna anslagshöjning på 2,8 miljarder kronor som ett tillfälle att granska hur myndigheten använder sina pengar.