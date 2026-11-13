Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist håller pressträff med anledning av ett nytt initiativ från partiets riksdagsgrupp och partistyrelse.

Moderaterna och Socialdemokraterna har lämnat in sina ”totalpaket” till Centerpartiet. Nu ska C bestämma sig för vilken väg partiet ska ta.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson säger att C nu ställs inför frågan om vad som blir det största sveket – är det att acceptera Vänsterpartiet eller SD?

– Där är partiet djupt splittrat, säger han.

Det viktigaste för partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist är nu att försöka hålla ihop sitt parti, enligt Knutson.

M-ledaren Ulf Kristersson har gått ut med att han vill bilda en minoritetsregering med M, C, KD och L.

Enligt Ekots Fredrik Furtenbach försöker han göra ett så smakligt erbjudande som möjligt för C.

– Med en sådan här modell skulle SD ha ett inflytande men det skulle inte synas lika mycket. För Centern är det centralt att kunna säga att man har följt löftena i valet, säger han.