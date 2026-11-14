S-toppen Annika Strandhäll, som är tidigare minister och ordförande för S-kvinnor, tror att Centerpartiet lutar högerut, säger hon till Expressen.

– Det är inte över förhandlingsbordet vi uppfattar detta, men vi får sådana tydliga signaler, säger hon.

Hon säger också att partiet får signaler om att C:s beslut ”ligger väldigt nära”.

I intervjun riktar Strandhäll kritik mot både C och V. Hon anser att en högersväng skulle innebära ett stort svek mot C:s väljare. Samtidigt säger hon att V måste välja om partiets ”historiska irritation” gentemot S ska hindra att blocket går fram med sin politik.