Den tidigare V-ledamoten Jens Holm vill se en S-regering stödd av V, C och MP. Det säger han till Expressen.

Holm anser att spelplanen har ändrats efter att SD släppt sitt krav på att sitta i regering, och att de rödgröna måste vara flexibla. Att bara ha ett förhandlingskort – ministerposter – är inte en framgångsrik förhandlingsstrategi, säger han.

Han efterlyser mer diskussion om politik och vill se ett gemensamt reformprogram med klimatinvesteringar och satsningar på välfärd och billig kollektivtrafik.

– Man är politiskt aktiv för man vill ha politisk förändring och det har bara varit ett jäkla maktspel hela tiden, säger han.