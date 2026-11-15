Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson möttes i en debatt i SVT:s Aktuellt i valrörelsen i juni.

Att det händer saker i politiken är något som märks på flera av landets ledarsidor.

De centerpartister som hoppats på kalasstämning när det var dags för paketöppning lär ha blivit besvikna, skriver DN:s ledarsida, som menar att varken Moderaternas eller Socialdemokraternas totalpaket till C håller måttet.

Daniel Suhonen skriver i Aftonbladet om hur Jimmie Åkesson i flera år varit överlägsen i debatterna, och inte minst i tisdagens ”Aktuellt”. Suhonen skriver att ”underbetyget till samtliga andra partiledare är totalt” och att det är Åkesson som ”vallar övriga partier dit han vill”.

”Herre min gud så skicklig han är.”

Sydsvenskan riktar i stället fokus på riksdagens beslut som öppnar för att medborgarskap i vissa fall ska kunna återkallas – och menar att svenskarna nu delas in i ett ”A-lag och B-lag”.