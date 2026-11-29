Det råder inbördeskrig inför öppen ridå inom Centerpartiet med bara timmar kvar tills förtroenderådet väntas fatta beslut om partiets framtid. Det säger Ekot inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Hur det kommer sluta är det egentligen ingen som vet, menar hon.

– Jag skulle nog säga att osvuret är bäst, för väldigt mycket kan hända på det här mötet. Vi fick reda på att mötet i torsdags var oerhört uppslitande, och det lär det bli den här gången också.

TV4 Nyheternas Ulf Kristofferson skriver att alla centerpartister förstår att en högerregering kommer att ge SD en ”utomordentligt stark” vågmästarroll.

”Därför är beslutet så plågsamt. Att kursändringen dessutom forcerats fram under hård tidspress gör det ännu svårare.”