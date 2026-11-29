Liberalernas partiledare Simona Mohamsson och Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson kramas under den omtalade presskonferens där L meddelade att de inte längre säger nej till SD i regering.

”Simona Mohamsson har fel. Hon valde inte Sverige, hon valde makten”, skriver Rasmus S Andersson, tidigare politisk sekreterare för Liberalerna på Aftonbladet debatt.

Han hoppade av L efter Mohamssons kram med SD:s Jimmie Åkesson, och menar nu att C är på väg att göra samma historiska misstag som hans eget parti gjorde. Andersson skriver att eftergifter till SD aldrig har lett till mer liberal politik, vilket L:s sväng i regeringsfrågan också visat.

”Liberalernas resa borde vara en varningssignal. Partiet gynnades inte av sitt vägval, utan lever i dag på Moderaternas nåder.”