Avhoppade liberalen till C: Bli inte som vi
”Simona Mohamsson har fel. Hon valde inte Sverige, hon valde makten”, skriver Rasmus S Andersson, tidigare politisk sekreterare för Liberalerna på Aftonbladet debatt.
Han hoppade av L efter Mohamssons kram med SD:s Jimmie Åkesson, och menar nu att C är på väg att göra samma historiska misstag som hans eget parti gjorde. Andersson skriver att eftergifter till SD aldrig har lett till mer liberal politik, vilket L:s sväng i regeringsfrågan också visat.
”Liberalernas resa borde vara en varningssignal. Partiet gynnades inte av sitt vägval, utan lever i dag på Moderaternas nåder.”
Om debattören
Rasmus S Andersson, tidigare politisk sekreterare för Liberalerna.
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