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Statsminister Ulf Kristersson (M) och Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar under Almedalsveckan. (Jessica Gow/TT)
Valet 2026Valrörelsen

Analyser: Partierna följer väljarna mot mitten

Av Kinga Sandén
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Ulf Kristerssons tid som partiledare för M tycks utmätt. Det konstaterar både DN:s Tomas Ramberg och SvD:s Henrik Torehammar när de sammanfattar Almedalsveckan i varsin analys.

”Ambitionen att visa upp ett samlat lag har gått före det egna partiets behov”, skriver Ramberg.

Han pekar på hur flera av partiledarna i sina tal i Almedalen sökte sig mot den politiska mitten, dit väljarkåren verkar vara på väg.

Utöver det som Torehammar kallar för Centerpartiets ”värderingsmässiga polyamori” noterar han ett ”taktiskt flörtande” från S och KD.

”Som ett sätt att signalera till mittenväljare hur öppensinnade de är, medan båda partierna egentligen naturligt attraheras av respektive sidas vänster- och högerkanter”, skriver han, och förutspår ännu en valrörelse som handlar om att utesluta SD och V från den verkliga makten.

Tomas Ramberg: Regeringen tappade greppet om väljarna direkt
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Kristerssons sista Almedalstal?
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