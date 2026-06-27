Analyser: Partierna följer väljarna mot mitten

Ulf Kristerssons tid som partiledare för M tycks utmätt. Det konstaterar både DN:s Tomas Ramberg och SvD:s Henrik Torehammar när de sammanfattar Almedalsveckan i varsin analys.

”Ambitionen att visa upp ett samlat lag har gått före det egna partiets behov”, skriver Ramberg.

Han pekar på hur flera av partiledarna i sina tal i Almedalen sökte sig mot den politiska mitten, dit väljarkåren verkar vara på väg.

Utöver det som Torehammar kallar för Centerpartiets ”värderingsmässiga polyamori” noterar han ett ”taktiskt flörtande” från S och KD.

”Som ett sätt att signalera till mittenväljare hur öppensinnade de är, medan båda partierna egentligen naturligt attraheras av respektive sidas vänster- och högerkanter”, skriver han, och förutspår ännu en valrörelse som handlar om att utesluta SD och V från den verkliga makten.