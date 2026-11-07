Genom att byta ut sin ”isjungfru” till stabschef mot den radikale, hårdföre Stephen Miller rustar Donald Trump för strid, anser kommentatorer i flera medier.

DN:s Karl Dalén skriver att den avgående Susie Wiles var en av dem som höll i Trumps tyglar. Han menar att hon stod för (och förespråkade) en slags stabilitet i en annars stormig administration.

Samma sak kan inte sägas om Miller.

”Bytet innebär att presidenten får en stabschef som kommer att uppmuntra honom att slå tillbaka mot sina motståndare, i stället för en som ibland håller tillbaka honom.”

The Guardians David Smith kallar rätt och slätt rekryteringen för ett långfinger till miljontals väljare.

Vilken annan president som helst hade känt sig lite ödmjuk efter ett så rasande dåligt valresultat, och kanske till och med känt en skyldighet att samarbeta med den nya oppositionen i kongressen, skriver Smith. Men Trump väljer motsatt rutt.

Zachary B Wolf skriver i sin analys för CNN att Trump tycks ignorera vad väljarna vill och litar, som han så ofta gör, på sin magkänsla. Miller har gjort sig känd för stridslystna intervjuer och en ”maximalistisk” syn på Trumps makt, skriver han.

”Om jobbet som stabschef innebär att skapa ordning i Vita huset kommer det att bli spännande att se hur saker förändras under en man med ett rykte som gatukämpe.”