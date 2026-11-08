Rysslands omstridda återkomst till internationell ishockey har utlöst en storm av kritik. I svenska medier riktas ilskan inte bara mot beslutet, utan också mot hockeyförbundens agerande. Aftonbladets Marcus Leifby anklagar Svenska ishockeyförbundet för svagt ledarskap och en utbredd tystnadskultur. Han uppmanar hockey-Sverige att organisera sig för att få bort ordföranden Anders Larsson.

”Vill ni byta ut Anders Larsson? Gör det då”, skriver han.

Expressens Adam Johansson riktar i stället udden mot Internationella ishockeyförbundet (IIHF). Han menar att förbundet bäddat för kaoset genom att aldrig formellt utesluta Ryssland efter invasionen av Ukraina. Landet har därmed kunnat klättra på en dold världsranking, trots avstängningen, och kan nu ersätta Norge i junior-VM. Johansson varnar för att både junior-VM och senior-VM riskerar att ställas in eller förlora sin sportsliga betydelse.

”Norge offras för Ryssland. Vilken vidrig mening att skriva”, konstaterar han.